Percorsi abilitanti all'insegnamento, pronto il bando Univaq

L'Università degli Studi dell'Aquila si prepara a pubblicare il bando per l'ammissione ai percorsi formativi necessari per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori). Si tratta di percorsi strutturati su 60, 30 e 36 Crediti formativi universitari (Cfu), pensati per formare i futuri docenti nelle varie discipline scolastiche.

Tra le indicazioni principali, spicca la possibilità per i vincitori del concorso scuola Pnrr 1 di accedere direttamente ai corsi senza dover superare la selezione di accesso. Questi candidati saranno ammessi al di fuori del numero di posti assegnati.

L'Università rende noto attraverso i propri canali di essere ancora in attesa dell'esito degli accreditamenti e della definizione del numero dei posti disponibili per ciascun percorso "ma, sulla base dell'esempio di altri atenei italiani, il bando può essere comunque pubblicato, anche in caso di ritardi". L'anno accademico 2024/2025 prevede l'attivazione di percorsi formativi per numerose classi di concorso, tra cui: Discipline letterarie e latino (A11); Discipline letterarie, latino e greco (A13); Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado (A02); Discipline letterarie negli istituti secondari di II grado (A12); Filosofia e Scienze Umane (A18); Filosofia e Storia (A19); Storia dell'arte (A54); Lingue e culture straniere negli istituti secondari di II grado, Inglese (AB24) e Tedesco (AD24); Conversazione in lingua straniera, Inglese (B02); Scienze motorie e sportive (A48) Fisica (A20) e Laboratori di fisica (B03); Matematica (A26) e Matematica e Fisica (A27); Matematica e Scienze (A28); Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (A40); Scienze e tecnologie informatiche (A41) e Laboratorio di tecnologie informatiche (B16); Scienze e tecnologie meccaniche (A42) e Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche (B17); Scienze naturali, chimiche e biologiche (A50); Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (A60).



