Phenomena Japan, 26 imprenditrici in partenza per Tokyo

Imprenditrici italiane della moda, del design e dei gioielli volano a Tokyo in occasione di "Phenomena Japan", evento ideato dalla giornalista molisana Michela Zio, vicepresidente di 'International Fashion Talent Association' (Ifta) che organizza insieme a Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo.

Sono 26 le aziende dirette da donne che hanno aderito alla seconda edizione del salone: 8 da Abruzzeo, 1 da Molise, 8 dalla Campania, 4 dalla Lombardia, le alte da Umbria, Puglia, Liguria e Toscana. La manifestazione si terrà il 6 e il 7 marzo ed è curata in stretta collaborazione con la Camera di commercio italiana in Giappone e Assocamerestero, l'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero.

Le partecipanti saranno a Tokyo, nella location di Omotesandò, per le due giornate di B2B con buyer giapponesi.

L'ultima serata saranno assegnati i 6 premi "Phenomena Japan 2025": quattro per il settore abbigliamento, accessori, designer e gioielli, due a personalità femminili del Paese.

"Questa missione, ha lo scopo di contribuire alla promozione del brand Abruzzo nel mondo e alla crescita delle nostre imprese che, con passione e determinazione ,affronteranno nuove sfide sui mercati globali" dichiara Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara.



