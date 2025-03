Norcia si candida a Capitale europea della cultura 2033

Norcia, la città simbolo del terremoto 2016, con la "Civitas appenninica" si candida a Capitale europea della cultura 2033, nell'ambito di un contesto territoriale che abbraccia tre regioni, unite dal medesimo destino, Abruzzo, Marche e Umbria.

Una sfida e un percorso entusiasmanti in cui la tragedia del terremoto diventa forza propulsiva non solo per la ricostruzione di fatto, ma per la ricerca europea, la sperimentazione, la riconversione, la creazione di comunità e la definizione di nuove opportunità e visioni. È quanto emerge dal manifesto "Norcia e la Civitas appenninica: terra di cambiamento, crocevia di tradizioni e innovazione" presentato oggi 1 marzo dalle comunità e dalle istituzioni insieme ai tanti partner che hanno deciso di sostenerla.

Tra i presenti alla cerimonia, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il sottosegretario Emanuele Prisco, l'europarlamentare Camilla Laureti, l'assessore regionale alla cultura delle Marche Chiara Biondi, la consigliera della Regione Abruzzo Marilena Rossi e il vescovo di Spoleto Norcia mons. Renato Boccardo. A fare gli onori di casa il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera.

La Civitas appenninica assume un ruolo di incrocio di esperienze e di sviluppo di opportunità, in quelli che sono gli assi fondamentali di questo percorso: ricostruzione di centri, territori e comunità nel rispetto del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, e innovazione che permetta sviluppo economico, ma anche conoscenza per la comunità internazionale, eccellenza, qualificazione. Elemento connettore di questo programma, valore fondante in questa terra dalla storia millenaria - ricca di tradizioni, testimonianze artistiche e letterarie, spirituali straordinarie, quali San Benedetto, San Francesco e San Romualdo, specialità uniche nei prodotti della terra e nell'enogastronomia come nell'alta formazione - è la cultura: forza trainante per la rinascita e lo sviluppo. Tra le parole chiave che emergono nel Manifesto di candidatura, la volontà di Norcia di divenire crocevia di popoli, esperienze e culture europee, promuovendo il dialogo interculturale e la cooperazione scientifica ed artistica per definire le nuove strade della prevenzione, della resilienza, della progettazione e della rinascita tanto creativa e spiritale quanto economica, nelle tragedie determinate dagli eventi naturali.

Dunque incrocio tra valorizzazione del passato e sostenibilità da un lato e innovazione tecnologica e creatività contemporanea dall'altro, con il monito all'integrazione sociale, all'inclusione e partecipazione comunitaria come elemento fondamentale in ogni iniziativa sviluppata nel progetto di candidatura: progetto che da domani si inizierà a delineare in vista della sua presentazione agli organismi europei nel 2027.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA