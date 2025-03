Cede pavimento e precipita in una voragine, ferito uomo

Mentre è nel bagno di casa, al piano terra di una palazzina, la pavimentazione cede e lui cade in una voragine, facendo un volo di circa otto metri.

Protagonista della vicenda, avvenuta a Teramo, è un uomo di 75 anni, ora in ospedale per i traumi riportati. Lanciato l'allarme, sul posto, un'abitazione di via Duca d'Aosta, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il 75enne è stato trovato riverso in una pozza d'acqua. Per recuperarlo i vigili si sono calati nella voragine impiegando tecniche Saf di derivazione Speleo-Alpino-Fluviali. L'uomo, poi, è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Teramo per gli accertamenti di competenza.



