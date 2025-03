Carcere Sulmona, con nuovo padiglione spazio per 265 detenuti

E' operativo da oggi il nuovo padiglione del carcere di massima sicurezza di Sulmona (L'Aquila). Niente cerimonie e taglio del nastro, ma di fatto da oggi la nuova struttura, la cui realizzazione è iniziata nel 2015, è pronta a ospitare fino a 265 detenuti che andranno ad aggiungersi ai 462 già presenti nell'istituto penitenziario.

Nelle scorse settimane sono arrivati una quarantina di reclusi.

In proposito, però arriva il parere di Monia Scalera, garante dei detenuti in Abruzzo. "C'è un vecchio padiglione che non è più idoneo a ospitare i reclusi. Per questo ho fatto presente ai vertici della struttura penitenziaria di provvedere ai lavori a scaglioni nel vecchio corpo carcerario, trasferendo man mano i detenuti nel nuovo padiglione. La struttura che entra in funzione, almeno in questa fase, deve servire sul piano logistico per mettere in sicurezza la vecchia ala che presenta diverse problematiche e criticità".

Altro problema, secondo il garante dei detenuti, è la carenza di organico tra i poliziotti penitenziari. A fronte di un possibile incremento di 265 reclusi sono stati inviati appena 27 nuovi agenti nel carcere peligno che, negli ultimi mesi, è stato alle prese con aggressioni e traffico di droga e telefoni cellulari dietro le sbarre.



