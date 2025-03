Barattelli, 2 marzo 'Alchimie di coppia' con Costa e Bacchetti

Un originale e sorprendente concerto di opere per canto e pianoforte, realizzate da celebri unioni creative della storia musicale: questo in sintesi il progetto "Incontri in musica, alchimie di coppia nella produzione cameristica fra '800 e '900" che il soprano Gabriella Costa e il pianista Andrea Bacchetti stanno proponendo con successo nei migliori teatri italiani. L'appuntamento, nell'ambito della 79/a stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli", è in programma domenica 2 marzo all'Aquila all'Auditorium del Parco, con inizio alle ore 18.

Gabriella Costa è un'artista poliedrica, con una carriera che spazia dal barocco alla musica operistica, fino al repertorio contemporaneo. Andrea Bacchetti è un talentuoso musicista che ha studiato con maestri come Karajan e Berio.

Con il programma "Incontri in musica" i due artisti rendono omaggio al genere del Lied, forma musicale di canto e pianoforte con testi di grandi poeti, filosofi e letterati. Tra le molte unioni artistiche e sentimentali della prima generazione romantica quella tra Robert Schumann e Clara Wieck spicca come una delle più celebri. Una prima serie di brani, dunque, è tratta dalle loro serie di lieder composte intorno al 1840, anno del loro matrimonio. Poi la produzione musicale di Fanny Mendelssohn Hensel che conta oltre 250 lieder. E ancora Gustav Mahler e sua moglie Alma, Luciano Berio e la cantante e compositrice Cathy Berberian, sua moglie dal 1950 al 1964, con alcune delle opere più affascinanti e sperimentali del repertorio contemporaneo, come le 4 Canzoni Popolari del 1946, rivisitate nel 1963, eseguite a chiusura di questo coinvolgente viaggio musicale interpretato dal duo artistico Gabriella Costa e Andrea Bacchetti.



