Asl L'Aquila: Di Pasquale, su flussimetria privacy assicurata

"All'Urologia dell'ospedale dell'Aquila la privacy del paziente, per la flussimetria, è pienamente salvaguardata perché avviene in ambienti chiusi e non esposti alla visione di altri". Lo precisa il direttore di Urologia del 'San Salvatore', Boris Di Pasquale, che smentisce la notizia, corredata peraltro di una foto che nulla a che fare con il presidio aquilano, pubblicata ieri da alcuni organi di stampa. "L'esame della flussimetria - precisa Di Pasquale - all'Aquila viene effettuato nell'ambulatorio di urologia, peraltro situato al piano terra e non al secondo come riportato negli articoli, dove il paziente si può chiudere a chiave in un bagno dedicato ed eseguire il test in tranquillità, al riparo da sguardi di estranei".

"Il flussimetro, collegato alla postazione del medico, invia dati e riscontri allo specialista che esamina il referto e fa le valutazioni. La notizia diffusa ieri è quindi completamente priva di fondamento poiché, oltre a riportare informazione sbagliate, è accompagnata da una foto che non c'entra nulla con l'ospedale aquilano".



