Agricoltura: Verrecchia, Fucino orto d'Italia, merita sviluppo

"La politica, quella che ci piace, deve essere capace di raccogliere le proposte e le sollecitazioni che ci arrivano dal basso, dalla società, in questo caso dal mondo agricolo, vero presidio delle aree rurali.

A cominciare dall'orto d'Italia, il nostro Fucino, che ha un promettente futuro, visto che, con i cambiamenti climatici, l'escursione termica in Abruzzo è diventata ottimale per la produzione agricola di eccellenza, a differenza di altri luoghi.

Dunque, occorre moltiplicare le forze per risolvere le problematiche ancora in essere, a cominciare dall'approvvigionamento idrico, e massimizzare l'utilizzo dei fondi europei a sostegno del settore". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo, Massimo Verrecchia, introducendo ad Avezzano i lavori del convegno "Rafforzamento delle aree rurali nell'Ue attraverso la politica di coesione - il sistema idrico in Abruzzo", organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. "In questo convegno - ha spiegato il senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di FdI - c'è stato un momento di conoscenza e confronto fondamentale. Ringrazio Ventola e Nesci, nostri europarlamentari sempre presenti e pronti a far valere le istanze dei territori che li hanno eletti. Non è poco: in Europa per troppo tempo gli agricoltori sono stati visti come nemici dell'ambiente, ma la realtà è completamente diversa, occorre tornare a occuparci delle aree rurali, garantire il giusto sostegno, a partire dal comparto agricolo. Il Governo abruzzese di Marco Marsilio lo sta facendo, con i 360 milioni di euro previsti nella programmazione 2021- 2027, i 90 milioni per il sistema irriguo del Fucino, e anche il Parlamento ha adottato e sta adottando importanti misure per l'agricoltura, per il nostro made in Italy".

Tra gli altri intervenuti, gli europarlamentari del gruppo European conservatives and reformists (Ecr), Denis Nesci e Francesco Ventola, questo ultimo in video collegamento, per la Coldiretti il presidente regionale, Pietropaolo Martinelli, il direttore regionale, Marino Pilati, e il direttore provinciale dell'Aquila, Domenico Roselli.



