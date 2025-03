Abruzzo Progetti: facilitatori digitali in Cup e Url Asl

La sfida del processo di alfabetizzazione digitale continua con una nuova missione per i facilitatori che saranno al lavoro negli ospedali di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, in particolare nei Cup, centro unico di prenotazione, e negli Urp, ufficio relazioni con il pubblico, a supporto soprattutto di anziani e fragili per incrementare l'utilizzo dei servizi. È quanto prevede il protocollo siglato da Abruzzo Progetti, società in house della Regione Abruzzo, e dalla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, illustrata all'Aquila nel corso della prima delle quattro tappe del tour regionale "Punto Digitale Facile", presso la Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo.

L'evento aveva l'obiettivo di illustrare risultati, prospettive e importanza strategica dell'iniziativa promossa da Abruzzo Progetti per conto della Regione Abruzzo, finanziato con fondi Pnrr - Misura 1.7.2, che ha già attivato 60 sportelli digitali in tutta la regione e formato oltre 20.000 cittadini che hanno potuto beneficiare di supporto e formazione gratuita per l'utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali. Sono intervenuti tra gli altri Roberto Santangelo, assessore regionale alla Formazione ed Enti Locali, Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila e presidente Anci Abruzzo (Associazione nazionale comuni italiani), Anna Ferracuti, digital Skills Expert del Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'amministratore unico di Abruzzo progetti, Pasqualino Di Cristofano. "Si tratta di un ulteriore tassello che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati - ha detto Di Cristofano - dislocando i facilitatori negli ospedali, avvicinandoli anche alla fascia di popolazione più anziana in alcuni dei luoghi più importanti per la comunità". "La Regione - ha sottolineato Santangelo - ha promosso attraverso Abruzzo Progetti questo piano che ci ha permesso di sviluppare un servizio non solo di assistenza, ma anche di cultura digitale, di formazione per i nostri cittadini che diventano così autonomi. È un modo per essere vicini alle comunità, mostrando l'efficacia di azioni concrete al servizio dei cittadini. Guardiamo già con soddisfazione a questo percorso e sono sicuro che verranno raggiunti tutti i target della normativa nazionale".

Comuni protagonisti della trasformazione digitale, come ha evidenziato il presidente dell'Anci Abruzzo e sindaco dell'Aquila Biondi: "Oggi abbiamo la consapevolezza che, contrariamente a quanto accaduto in passato, il progresso sociale, che per anni ha svuotato i territori delle aree interne, può invertire la rotta proprio grazie alla facilità di accesso ad alcuni servizi e alla possibilità di svolgere professioni da remoto, senza la necessità di doversi spostare, contrastando così lo spopolamento".



