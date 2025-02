Svimez: in Molise crollo occupati nell'industria, -8,2%

Nei primi nove mesi del 2024 il Molise ha fatto registrare, rispetto allo stesso periodo del precedente anno, una contrazione pari all'8,2% degli occupati nel settore dell'industria. Lo rileva la Svimez nel report 'Dove vanno le regioni italiane - previsioni regionali 2024-2026' pubblicato recentemente. "L'andamento delle regioni - si legge nel documento - in diversi casi mette in luce delle contrazioni.

Nei primi tre trimestri del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 gli occupati nell'industria si riducono in Friuli-Venezia Giulia (-3,8%), Valle d'Aosta (-4,1%) e Lombardia (-0,6%). Al Centro la caduta più pesante caratterizza l'Umbria (-8,5%), mentre fra le regioni del Mezzogiorno risulta in discesa in Abruzzo (-3,9%), Molise (-8,2%), Campania (-8,9%) e Basilicata (-4%). In definitiva, se è vero che nel 2024 l'occupazione industriale è rimasta mediamente stabile sui livelli del 2023, vi sono già regioni che hanno evidenziato delle diminuzioni, e in alcuni casi si tratta di contrazioni di entità significativa".



