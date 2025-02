Musica: con l'Isa prima nazionale per opera di Roberto Molinelli

Nella stagione dei concerti dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese (Isa) torna l'appuntamento con i Cameristi che presenta, in prima assoluta, un brano commissionato dall'Isa di Roberto Molinelli e firmata dal compositore. Due gli appuntamenti: 1 marzo alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale "V. Antonellini" dell'Aquila e domenica 2 marzo, alle 18, all'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "E.

Fermi" di Alba Adriatica (Teramo).

Saranno impegnati: il violinista Antonio Scolletta, il violista Luigi Gagliano, il violoncellista Andrea Crisante e Gianluca Sulli al clarinetto, con la partecipazione del violinista Ettore Pellegrino, direttore artistico Isa.

Il programma prevede l'esecuzione del Quintetto in Si minore per clarinetto e archi op. 115 di Johannes Brahms, una composizione monumentale che compendia il percorso compositivo dell'autore, ergendosi come una delle sue opere più intense ed emotivamente coinvolgenti. A seguire cambio completo di sonorità, con la prima esecuzione assoluta di 'Scene in movimento' per clarinetto e quartetto d'archi, opera commissionata dall'Isa al maestro Molinelli che con l'Isa ha un rapporto di collaborazione consolidato, iniziato nei primi anni Duemila.



