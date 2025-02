Fortezza Civitella del Tronto, cambio di gestione

La Fortezza di Civitella del Tronto, con la sua storia millenaria ed il suo patrimonio culturale unico, è pronta ad intraprendere una nuova fase di sviluppo e valorizzazione: è questo il percorso intrapreso dalla neonata RTI, sottoscritta dall'Associazione Culturale Nina onlus, IL BOSSO Soc Coop ed IL BOSSO Formazione.

Grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Civitella del Tronto, la RTI lavorerà ad un piano complesso e strategico di gestione collaborativa, finalizzato alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale, con un focus su efficienza, accoglienza, comunicazione, formazione, turismo attivo ed esperienziale.

L'intento di questa nuova gestione, infatti, è quello di far tornare la Fortezza come il monumento più emblematico e visitato d'Abruzzo ed offrire ai visitatori un'esperienza ancora più coinvolgente volta alla energizzazione del grande patrimonio culturale e paesaggistico della Fortezza Spagnola Più Grande d'Italia e del Borgo di Civitella del Tronto, riconosciuto uno dei Borghi tra i più belli d'Italia.

La Fortezza, dichiarano i nuovi gestori, diventerà un punto di riferimento per l'arte, per gli eventi, per il turismo e per la cultura in Abruzzo. Dal 1 marzo parte ufficialmente la nuova gestione e, tramite un biglietto unico, sarà possibile visitare: Borgo e Fortezza di Civitella del Tronto, Museo Nina e Museo delle Armi.



