Coop pescatori Pescara riconosciuta da ministero Agricoltura

Il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale numero 0646839 del 9.12.2024 che ha ufficialmente riconosciuto la società 'Organizzazione Produttori Pescara Pesca coop a responsabilità limitata'.

Un grande risultato per la marineria di Pescara che è stata capace per la prima volta di aggregarsi come Op per una finalità strategica comune degli operatori della pesca, recependo gli indirizzi della Commissione Europea e della Regione Abruzzo che favoriscono questo strumento e supportano tali iniziative.

L'importanza della Op risiede proprio dai suoi soci, imprese di produzione primaria che cooperano per gestire in comune l'offerta e collocarla sul mercato, al fine di superare la strutturale e storica debolezza nei rapporti di filiera e rafforzare le relazioni contrattuali, attivando un meccanismo che permette di spuntare prezzi più remunerativi, così redistribuendo valore verso le fasi a monte della filiera.

"Il riconoscimento alla nostra OP - ha detto Lucio Di Giovanni, presidente della Organizzazione Produttori Pescara Pesca coop a r.l. - è particolarmente importante, è la prima realtà costituita dalla marineria pescarese e consente di condividere le finalità di importanti progetti che si intendono realizzare per in nostro settore, in modo unito, per gestire in comune le fasi della produzione".

La dottoressa Francesca Perotti che ha curato l'ter istruttorio della composizione della OP - Organizzazione di Produttori e il riconoscimento in sede Ministeriale ha aggiunto: "La Comunità Europea evidenzia la considerevole importanza delle OP - Organizzazioni di Produttori per la loro funzione economica di realizzare il coordinamento orizzontale di tutti i segmenti della filiera attraverso la pianificazione, concentrazione e gestione dell'offerta degli aderenti, con l'obiettivo di accrescere le opportunità economiche dei produttori, coinvolgendo tutti gli attori della filiera, dai commercianti, le industrie di trasformazione al fine di incrementare i canali commerciali in Italia e all'estero, rafforzando la qualità del made in Italy e della valorizzazione del pescato locale, inoltre sia lo Stato italiano e sia l'Unione Europea, per il tramite della Regione Abruzzo, destinano importanti risorse grazie ai bandi Feampa per lo sviluppo delle OP".



