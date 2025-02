Calcio: il Pescara vuole sfatare il tabù Adriatico

Espugnare l'Adriatico: il Pescara vuole tornare a fare la voce grossa anche dinanzi ai propri tifosi. I numeri dicono infatti che su 50 punti conquistati fino ad oggi, 30 sono stati ottenuti in trasferta e i restanti venti nell'impianto di via Pepe. La sconfitta a domicilio di due turni fa con l'Ascoli brucia ancora. Con la Spal, domani (ore 17.30) l'imperativo assoluto sarà quello dei tre punti. Baldini non vuole lasciare nulla al caso e chiede il massimo nelle ultime dieci gare.

Questa mattina nella consueta conferenza stampa della vigilia il trainer abruzzese ha parlato del momento della squadra e del match con i ferraresi, rivolgendo un saluto a Zdenek Zeman ricoverato a Roma: "Mi dispiace per Zeman, la salute lo mette un pò in crisi. Ha fumato però tir di sigarette. In tutta Italia gli vogliono bene".

Baldini poi ha spostato il mirino sulla gara di campionato spiegando che non sono previste novità di formazione: "Siamo in parità a quelli della scorsa settimana con il Milan Futuro. La vittoria contro il Milan con la doppia rimonta è stata per noi molto importante. Direi fondamentale. Abbiamo avuto una settimana serena di lavoro. Settimana di lavoro serena. Baldini della Spal? Ci siamo sempre frequentati come amici non come parenti. Anche se sicuro siamo parenti perché i nostri genitori arrivano da Resceto che ha pochi abitanti. E sono felice di riabbracciarlo".

Infine il Baldini abruzzese ha parlato delle difficoltà palesate dalla squadra all'Adriatico. "Con gli spazi stretti con gli avversari che si chiudono facciamo più fatica rispetto alle trasferte". Domani tra le fila biancazzurre saranno assenti Lonardi, Kraja e Merola.



