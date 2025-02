(v.'Calcio: Zeman è stabile, previsti ulteriori...' delle 11.26) Il tecnico del Pescara, Silvio Baldini, ha rivolto un saluto a Zdenek Zeman - protagonista da allenatore dell'ultima promozione del Pescara in serie A nel 2012 - ricoverato a Roma per terapie e accertamenti per una sospetta ischemia.

"Mi dispiace per Zeman - ha detto - la salute lo mette un pò in crisi. Ha fumato però tir di sigarette. In tutta Italia gli vogliono bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA