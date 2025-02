Trasporto pubblico gratis per persone sorde, via limite reddito

Eliminato in Abruzzo il limite di reddito per il trasporto pubblico locale gratuito per le persone sorde. E' stato, infatti, approvato ieri in Consiglio regionale un emendamento che modifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44, in tema di disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale: ora tra i beneficiari della gratuità, senza limiti di reddito, sono incluse anche le persone sorde in possesso di certificazione (L.381/70). Finora potevano usufruire del trasporto gratuito solo persone sorde con reddito imponibile, ai fini Irpef, inferiore a 15.500 euro, diversamente da altri soggetti disabili, come ciechi assoluti e grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, che avevano diritto all'agevolazione senza limiti di reddito.

"Un importante passo avanti per i diritti delle persone sorde è stato raggiunto grazie alla caparbietà e alla perseveranza dell'Ente Nazionale Sordi (Ens) Abruzzo, nella persona del presidente, Ottorino Astore, al prezioso lavoro dell'assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, e alla disponibilità del consigliere Emiliano Di Matteo, che ha presentato in Consiglio regionale d'Abruzzo la proposta di emendamento necessaria a eliminare il limite di reddito per il trasporto pubblico locale gratuito anche per le persone sorde" si legge in una nota diffusa dall'Ens Abruzzo.

L'emendamento è stato allegato, nella seduta di ieri del Consiglio regionale, alla legge sul riconoscimento del progetto di sviluppo 'Marsicaland'.

"Si tratta di un traguardo significativo che ha eliminato una disparità di trattamento tra i sordi e le altre disabilità, promuovendo l'uguaglianza e la giustizia sociale. L'Ente Nazionale Sordi Abruzzo esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia - conclude la nota - l'assessore Santangelo il quale, ancora una volta, ha dimostrato di essere sempre vicino ai cittadini abruzzesi specialmente i più fragili, e la Giunta Marsilio".



