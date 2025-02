Provincia L'Aquila: 1,9 milioni per Sp 7 "di Castel del Monte"

La Provincia dell'Aquila ha affidato un intervento da 1,9 milioni di euro per il rifacimento del piano viabile della strada provinciale 7 "Di Castel del Monte". Il tratto interessato, che collega i comuni di Barisciano e Santo Stefano di Sessanio, si estende per circa dieci chilometri e rappresenta una arteria fondamentale per il collegamento tra i territori dell'intero comprensorio.

I lavori, affidati alla Delta Lavori Spa di Sora (Frosinone), includono la sistemazione dell'asfalto e l'adeguamento della segnaletica, avranno una durata di 60 giorni e prenderanno il via nella prossima primavera, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada.

Il consigliere provinciale Vincenzo Calvisi (FdI), che detiene la delega alla Viabilità, ha espresso soddisfazione per l'assegnazione dell'opera: "Questo importante investimento rappresenta una risposta concreta a una necessità infrastrutturale del nostro territorio ed è il segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, nel garantire una viabilità all'altezza delle sfide che il futuro ci riserva".

Calvisi ha voluto ringraziare il dirigente del settore Viabilità della Provincia dell'Aquila, l'ingegnere Nicolino D'Amico, e il responsabile del procedimento, l'ingegnere Angela Ghizzoni, per "il grande impegno e lo sforzo professionale che consentono di mettere a terra le opere previste negli obiettivi di mandato".



