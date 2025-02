Proseguono attacchi hacker russi, Regioni e Comuni target

Prosegue anche oggi - per il decimo giorno consecutivo - la campagna di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) del gruppo di hacker filorussi NoName057. I target odierni sono del settore pubblica amministrazione locale. Allo stato risultano non raggiungibili i siti delle Regioni Abruzzo il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i Comuni di Giugliano (Napoli), Allein e Aymavilles (Aosta).

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale continua ad intervenire per supportare le amministrazioni colpite. La scelta degli obiettivi dei Noname, è la valutazione, conferma il trend del gruppo che non riuscendo a generare impatti sui portali di soggetti di alto profilo, per proseguire con la sua propaganda sta selezionando obiettivi meno importanti e di conseguenza meno protetti.



