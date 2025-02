Policlinico Chieti, polemiche sullo sgombero del Corpo C

Lo sgombero del Corpo C e dei Nodi B e C del policlinico di Chieti al fine di eseguire interventi strutturali, annunciato nei giorni scorsi dalla Asl, preoccupa il Comune e l'università ''Annunzio'. Il sindaco del capoluogo teatino, Diego Ferrara, nella lettera consegnata ieri al ministro della salute Orazio Schillaci, ha evidenziato di non avere nulla in contrario ai lavori, ma teme che lo smantellamento dei reparti "senza un piano alternativo atto ad assicurarne la contestuale ricollocazione, si tradurrebbe nella chiusura del policlinico e della facoltà di Medicina".

Un timore, la perdita della Facoltà, che è anche dell'università D'Annunzio, con il rettore Liborio Stuppia, alla luce della eventuale perdita di efficienza dell'ospedale e delle valutazioni che dovranno essere fatte nel 2027 dall'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Lo svuotamento del Corpo C, in parte già realizzato fra il 2015 e il 2016, prende le mosse da una perizia del 2012 sulle condizioni di staticità del policlinico dalla quale emerse che i Corpi C e F erano a rischio sismico e per entrambi venne varato un piano di ricollocazione dei reparti.

In una riunione in programma domani a Chieti nella sede della direzione generale della Asl, ai primari verrà in sostanza illustrata la smobilitazione dei reparti interessati e che si trovano nel Corpo C e nei nodi B e C. Nello stesso momento, proprio dinanzi alla sede dell'azienda sanitaria Lanciano Vasto Chieti, si terrà un presidio al quale hanno aderito amministrazione comunale, sindacati e associazioni "per avere rassicurazioni in merito alla continuità dei reparti e dei servizi del SS Annunziata interessati dai lavori".



