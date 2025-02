Nuova linea produttiva Saint-Gobain a Chieti

Saint-Gobain, leader mondiale nella produzione e distribuzione di materiali per l'edilizia sostenibile e il comfort abitativo, conferma l'impegno per lo sviluppo del territorio abruzzese, con un investimento nel proprio stabilimento di Chieti: la filiale italiana del Gruppo ha presentato una nuova linea produttiva di soluzioni liquide per l'impermeabilizzazione e inaugurato il rinnovato centro di formazione professionale Saint-Gobain Academy, alla presenza del sindaco di Chieti, Diego Ferrara.

"Come sindaco e vista l'importanza delle attività svolte dallo stabilimento, non posso che accogliere positivamente la notizia dell'attivazione di una nuova e moderna linea produttiva di Saint-Gobain Italia e dell'Academy annessa - così il sindaco Diego Ferrara. La nostra amministrazione ha posto nelle proprie linee di mandato la sostenibilità, coniugandola a tutti i settori di competenza, perché solo attraverso uno sviluppo che tuteli l'ambiente è possibile promuovere una crescita veramente al passo con i tempi. Siamo onorati di avere sul nostro territorio imprese che investono su temi di questa importanza e che con la propria competenza si fanno portatori di una produzione che unisca anche il tema della sicurezza a quello della sostenibilità e che ad ogni passo avanti accostano la formazione degli addetti perché siano definitivi e si consolidino".

L'investimento conferma la centralità del sito di Chieti nelle strategie di Saint-Gobain Italia. La decisione di rafforzare il polo produttivo e formativo è un segnale di continuità e di fiducia nelle potenzialità del territorio. Lo stabilimento, già attivo per la produzione di membrane impermeabilizzanti bitume-polimero, si amplierà con la nuova linea produttiva di impermeabilizzanti liquidi, primer, collanti e pitture protettive.

Il sito di Chieti si basa un modello di circolarità chiusa: per la produzione delle membrane, infatti, vengono utilizzati scarti di altri materiali, provenienti da altri siti Saint-Gobain sul territorio italiano, per essere usati come materia prima seconda. Oltre a questo, vengono utilizzate guaine bituminose smantellate da cantieri e progetti di riqualificazione, che possono essere recuperate anche da terze parti per re-immetterle nei cicli produttivi in ottica di economia circolare.

Inoltre, in un'ottica di riduzione degli sprechi, lo stabilimento è in grado di recuperare i suoi stessi scarti e immetterli nuovamente nella produzione, dando vita a un circolo virtuoso che rafforza l'impegno di Saint-Gobain verso soluzioni sostenibili per l'edilizia del futuro. "La nuova linea e l'Academy - - ha dichiarato l'ad di Saint-Gobain Italia, Gaetano Terrasini - rappresentano un passo concreto nel percorso di innovazione e sostenibilità che Saint-Gobain sta portando avanti in Italia, nell'anno in cui celebriamo i 360 anni del Gruppo.

Non si tratta solo di un ampliamento produttivo, ma di un progetto che rafforza il legame con il territorio e offre nuove opportunità di sviluppo per il settore dell'impermeabilizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA