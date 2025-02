Marelli, cessa una linea di produzione, 10 operai a rischio

Cessa una linea di produzione dei semiasse Giulia e Stelvio nello stabilimento Marelli di Sulmona (L'Aquila) che continua a fare i conti con la crisi che sta investendo il settore automotive. "L'azienda sta procedendo allo smantellamento. Sono cinque gli operai che lavorano per turno sul macchinario e, con la doppia turnazione attuale, il rischio è di perdere una decina di unità. Mantenere un occhio vigile sulla questione è doveroso, anche se già nell'incontro romano ci avevano configurato tale possibilità" spiegano dalla Fim Cisl.

La linea dei semiasse Giulia e Stelvio, a causa della scarsa produzione legata alla crisi generale e al fatto che è arrivata alla scadenza naturale, sarà assorbita dai robot e venduta a uno stabilimento polacco.

Intanto dai 460 dipendenti di dicembre 2024 si è passati ai 444 attuali con la previsione di ulteriori 147 esuberi entro dicembre 2025. Non si parla di nuove commesse e i lavoratori continuano a operare con il contratto di solidarietà che sarà prorogato fino all'agosto 2026. Contratto che prevede la riduzione lavorativa del 45 per cento con il mantenimento del bagaglio contributivo.



