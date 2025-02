Ferrovie, tornano i treni ordinari sulla Sulmona-Carpinone

Il Consiglio comunale di Campo di Giove ha votato all'unanimità la delibera che chiede il ripristino della tratta ferroviaria Sulmona- Castel di Sangro-Carpinone per il trasporto dei passeggeri. In tempi relativamente recenti la tratta è stata utilizzata solo per treni turistici, mentre il comune peligno chiede la riapertura per le corse ordinarie. Il ripristino della linea e il potenziamento del traffico ordinario, oltre che turistico che ne conseguirebbe, è ritenuto indispensabile per il Comune di Campo di Giove che, insieme ai Comuni dell'Alto Sangro, "sta portando avanti con determinazione il confronto istituzionale e politico sul progetto". "Con la consapevolezza che il percorso intrapreso sia lungo e complesso, la delibera del consiglio rappresenta un passo avanti verso l'obiettivo, un atto di responsabilità dell'amministrazione e un chiaro impegno affinché le istanze dei cittadini trovino ascolto e sostegno"-sostiene il primo cittadino, Michele Di Gesualdo. Dopo la chiusura della ferrovia nel 2011, l'associazione "Le Rotaie" e Fondazione Fs Italiane hanno restituito, negli ultimi anni, una "seconda vita" a questa storica linea ferrata inserendo la Transiberiana d'Italia nel progetto "Binari senza Tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA