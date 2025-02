Decine intossicati dopo cena sushi, proseguono accertamenti

Sale ad una sessantina il numero delle persone che hanno riportato un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato in un ristorante 'all you can eat' di sushi del centro di Pescara. Dodici quelle sotto osservazione dopo essersi presentate in pronto soccorso o alla guardia medica; le altre, alcune delle quali pressoché asintomatiche, hanno contattato i medici di base. I sintomi più comuni sono diarrea, vomito e febbre. Il ristorante è stato chiuso domenica, dopo che sono emersi i primi casi. Intanto vanno avanti le analisi di laboratorio sui campioni di pesce crudo e cotto e dei preparati prelevati nel ristorante dal Servizio veterinario della Asl di Pescara. Mentre gli accertamenti proseguono con l'obiettivo di individuare cosa abbia provocato le intossicazioni - i risultati definitivi saranno disponibili nei prossimi giorni - è emersa l'ipotesi che si possa trattare di una contaminazione incrociata. Del caso, su delega della Procura, si stanno interessando anche i Carabinieri del Nas. Ad occuparsi dell'indagine epidemiologica, invece, è il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) della Asl. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria domenica ha effettuato una lunga ispezione nel locale, all'esito della quale l'attività è stata sospesa per le carenze riscontrate.



