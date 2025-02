Consiglio Abruzzo: ok a due variazioni, sbloccato bilancio

Il Consiglio regionale d'Abruzzo, riunito ieri pomeriggio a Pescara, in apertura dei lavori ha approvato due provvedimenti amministrativi che prevedono due variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, essenziali per rendere operativo in maniera definitiva il Bilancio del Consiglio regionale dell'Abruzzo per il prossimo triennio. Il bilancio, già pubblicato sul BURAT, è ufficialmente in vigore in seguito a correttivi adottati per sanare alcune anomalie e quindi può essere gestito a regime.

L'Assemblea ha anche dato il via libera alle modifiche alla Legge regionale n. 2/2018 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva), che agevolano le società sportive nell'acquisto di attrezzature e materiali tecnici.

Sono state poi discusse le seguenti interpellanze: Attuazione del "Testo Unico della Cultura" e stato di avanzamento degli articoli 5, 8, 17, 18, 19 della Legge Regionale (D'Amico); Stato di attuazione dei lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle "Dendalo" (Paolucci); Azienda pubblica di servizi alla persona 1 di Teramo: attuale situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Programmazione e rilancio (Pepe). Infine, è stata approvata all'unanimità la risoluzione del consigloere rigonale del Pd Antonio Blasioli, che impegna la Giunta regionale ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela della falda acquifera delle sorgenti del Tirino.



