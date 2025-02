Con la raccolta punti al super premi, sconti e anche solidarietà

Corsi di lingua online, ingressi al museo ma anche sconti dal parrucchiere, sulle bollette o al distributore di benzina e pure su viaggi e assicurazione sanitaria: nel nuovo catalogo della raccolta punti di Coop Alleanza 3.0 'I valori ci premiamo' sono presenti non solo prodotti e buoni spesa ma anche servizi ed esperienze.

Per alcuni di questi vantaggi non c'è bisogno di punti, per ottenerli basta essere soci (come gli sconti sulla spesa online e su una selezione di libri presso le Librerie.Coop).

Ai soci è anche riservato uno sconto del 20% su alcune repliche del nuovo spettacolo del Cirque de Soleil Alegría - In A New Light, che sarà in tour a Roma, Milano e Trieste, città dove il tendone, o meglio il Grand Chapiteau del Cirque verrà allestito, grazie a un accordo fra Comune e Coop, vicino al porto in uno spazio messo a disposizione dalla cooperativa. Solo ai soci saranno aperte dal 1 marzo al 30 aprire le prevendite per le repliche triestine oggetto della convenzione (il 5 luglio alle 14.30 e l'11 luglio alle 17:30).

Con la raccolta che si è chiusa nel 2024, Coop Alleanza 3.0 ha spiegato di avere trasferito ai soci, complessivamente, vantaggi per oltre 24 milioni di euro.

I punti possono anche essere destinati alla solidarietà e nel 2024 sono stati raccolti 270 mila euro proprio attraverso la donazione dei punti accumulati con la spesa, di questi 120 mila euro sono andati a sostenere "Cura e prevenzione oncologica". I fondi sono stati destinati a progetti identificati dai consigli di Zona soci sui diversi territori di presenza. Significativo è stato anche quanto ottenuto da Caritas Children e Cefa per sostenere iniziative legate alla sicurezza alimentare e al supporto di bambini in difficoltà, e quanto è stato raccolto con l'iniziativa "Dona la spesa". Non ultimo il sostegno ai progetti ambientali mirati alla sostenibilità e alla tutela del territorio. E da quest'anno entra tra i destinatari dei punti per la solidarietà anche Emergency.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA