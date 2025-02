Cantiere ospedale, 'no' Commissione paritetica Asl Chieti-Ud'A

La Commissione consultiva paritetica tra la Asl Lanciano-Vasto-Chieti e l'università 'D'Annunzio' ha espresso all'unanimità il suo parere contrario all'apertura del cantiere del Corpo C dell'ospedale di Chieti e alle relative procedure di dislocazione e sgombero dei reparti.

È il contenuto della decisione di lunedì scorso, 24 febbraio, inviata oggi dal rettore dell'università 'D'Annunzio', Liborio Stuppia, alla Regione Abruzzo - tra gli altri al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e all'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì - e al manager della Asl, Thomas Schael.

Nel parere si fa riferimento all'assenza di un cronoprogramma dei lavori, alla mancanza degli spazi e dei locali dove sistemare i reparti interessati allo spostamento; "manca inoltre la copertura economica per rendere dopo la conclusione dei lavori il Policlinico nuovamente pronto a ricevere pazienti e l'Università a poter svolgere il proprio compito di didattica e ricerca con studenti e specializzandi".

Nel documento si chiede che l'argomento "venga trattato e discusso in una successiva riunione della Commissione Paritetica gestita dalla successiva governance della Asl che subentrerà il primo marzo 2025".

La medesima istanza, sostenuta dalle stesse motivazioni, è contenuta nella richiesta di revoca, datata 24 febbraio, del punto 1 all'odg del prossimo Collegio di Direzione della Asl: il documento è firmato da nove componenti su dieci dello stesso organismo aziendale.



