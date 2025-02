Sci di fondo, a Passo Godi le migliori promesse Under 16

L'area di Passo Godi ha ospitato lo scorso weekend i Campionati italiani di sci di fondo riservati alla categoria Under 16.

L'organizzazione della manifestazione è stata curata dallo Sci Club Barrea, e i comuni interessati a questo grande evento voluto dalla Federazione italiana sport invernali sono stati Barrea, Civitella Alfedena, Scanno e Villetta Barrea (tutti in provincia dell'Aquila).

Tre giorni di competizioni in una cornice perfetta, tra neve e sole pieno, che hanno senz'altro ben impressionato atleti e accompagnatori dei vari comitati italiani presenti per aggiudicarsi i titoli italiani Allievi, per un totale di circa 350 presenze complessive.

Venerdì ci sono state le competizioni sprint a tecnica classica 1.2 km, quindi, il giorno successivo, la gara individuale a tecnica libera (femminile 5 chilometri e maschile 7.5 chilometri). Nel pomeriggio c'è stata poi l'attesa sfilata delle rappresentative e la premiazione delle gare (a Barrea).

Infine, nella giornata conclusiva, gli atleti si sono confrontati nelle staffette tecnica classica (femminile 3x4 chilometri, maschile 3x5 chilometri). Tra i presenti anche Angelo Ciminelli (comitato regionale Fisi).

Della squadra Abruzzo facevano parte i seguenti atleti: Riccardo D'Amico - Sci Club Barrea (tecnica libera non arrivato, tecnica classica 118/o); Luigi Gentile - Sci Club Barrea (tecnica libera 111/o, tecnica classica 115/o); Manuel Serone - Sci Club Opi (tecnica libera squalificato; tecnica classica 104/o); Ennio Del Sangro - Us Pescocostanzo (tecnica libera 101/o, Tecnica classica 68/o); Gabriele Desideri - Us Pescocostanzo (tecnica libera 113/o, tecnica classica 109/o).



