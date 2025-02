Penne città di Penne Nere, il 9° Alpini martedì 25 in Comune

Il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, ha annunciato con grande soddisfazione l'incontro istituzionale che avrà luogo domani, martedì 25 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Penne, in occasione della visita del Comandante del 9° Reggimento Alpini, Mario D'Angelo. Parteciperanno le associazioni del territorio, tra cui quelle in armi e in congedo, gli studenti delle scuole cittadine.

Questo evento rappresenta un momento speciale di riconoscenza e celebrazione, non solo per l'importante storia che il 9° Reggimento ha costruito nelle terre di Penne e dell'Abruzzo, ma anche per il legame che unisce da sempre la città di Penne ai valorosi alpini che, in tempo di pace e di guerra, hanno dato la loro vita per il bene della nostra Patria.

Nel 1998, la città di Penne ha conferito al 9° Reggimento Alpini la cittadinanza onoraria, quale segno di stima e di tributo a chi ha dato tanto alla nostra comunità, onorando i nostri concittadini che hanno prestato servizio con coraggio in numerosi conflitti. Il 9° Alpini è testimone di una lunga storia di eroismo, che si riflette nelle sue azioni sia in Italia che all'estero, in particolare nel sacrificio dei nostri uomini durante le due guerre mondiali.

"Conferire la cittadinanza onoraria al 9° Reggimento Alpini è stato un atto di riconoscimento importante per una tradizione che ha visto molti dei nostri concittadini arruolarsi in questo reparto storico", ha affermato il Sindaco Gilberto Petrucci.

"Oggi, con questo incontro istituzionale, rinnoviamo il nostro rispetto per il coraggio e l'onore di chi ha scritto la storia delle nostre montagne, degli alpini e, in definitiva, della nostra identità." Durante l'incontro, verranno ripercorsi gli atti eroici del reggimento e il significato che esso ha per tutti coloro che, nel corso della sua lunga tradizione, hanno prestato servizio con il 9° Alpini. Saranno inoltre ricordati i contributi dei soldati abruzzesi e pennesi nelle battaglie più decisive, dalla Prima Guerra Mondiale fino alle missioni più recenti.

L'evento non solo costituisce una celebrazione, ma rappresenta anche una testimonianza del forte legame che la città di Penne continua a nutrire con la famiglia degli Alpini, simbolo di forza, unità e sacrificio



Riproduzione riservata © Copyright ANSA