Intesa Scanno-Conservatorio L'Aquila nel segno di Henry Mancini

E' stato sottoscritto questa mattina all'Aquila il Protocollo d'Intesa che sancisce la collaborazione tra il Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" e il Comune di Scanno (L'Aquila).

Tra le iniziative previste dall'accordo, il Premio Internazionale di Musica "Henry Mancini", dedicato ai giovani compositori, rappresenta una promessa mantenuta. Il progetto era stato annunciato lo scorso anno durante l'iniziativa Un abruzzese a Hollywood, organizzata dall'istituto di alta formazione musicale aquilano per celebrare il centenario della nascita del grande compositore di origini abruzzesi.

La prima edizione del Premio, aperta a giovani talenti di tutto il mondo, si terrà nella prima metà di settembre 2025 e sarà articolata in due sezioni: una generica e una specificamente dedicata alle musiche da film. Un'apposita commissione di esperti selezionerà le tre migliori composizioni per ciascuna sezione, che verranno eseguite dagli autori stessi durante la serata di gala conclusiva, al termine della quale avverrà la premiazione. Le giornate del Premio saranno arricchite dalla presenza di musicisti di rilievo che si esibiranno insieme agli allievi del Conservatorio dell'Aquila, proponendo anche le indimenticabili composizioni del Maestro Henry Mancini. Il Protocollo d'Intesa firmato oggi prevede, inoltre, una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso del 2025, tra cui concerti, festival, corsi di musica, laboratori musicali e progetti di educazione musicale.

"Dopo la positiva esperienza di collaborazione con il Comune di Scanno per il centenario della nascita di Henry Mancini - ha dichiarato il direttore del Conservatorio Casella, Claudio Di Massimantonio - abbiamo deciso di istituzionalizzare questa sinergia, estendendola ad altre iniziative per diffondere la cultura musicale anche nel suo linguaggio contemporaneo".

"Grazie a questa collaborazione - conclude il sindaco Giovanni Mastrogiovanni - il Comune di Scanno intende potenziare l'offerta culturale del territorio, offrendo momenti formativi ed eventi selezionati, in linea con la vocazione turistica del nostro borgo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA