Fondi cultura Abruzzo, aumentano le risorse regionali

Con l'approvazione di una nuova delibera ad hoc la Regione Abruzzo riporta in sicurezza i finanziamenti agli enti culturali. Lo rendono noto le associazioni culturali che fanno riferimento al Fondo unico regionale per la cultura che quest'anno ha aumentato di circa il 30% gli stanziamenti relativi alle precedenti annualità.

Scongiurati, dunque, i tagli introdotti due settimane fa con una delibera che tagliava quasi del 50% i fondi regionali destinati ai soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Fnsv, ex Fus), il principale strumento di finanziamento per le attività teatrali, musicali e coreutiche.

L'assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, aveva poi assicurato che i fondi sarebbero rimasti inalterati. "Anzi - aveva detto - rispetto agli anni precedenti, il fondo fa registrare un incremento del 30%".

"Come istituzioni culturali abruzzesi - si legge nella nota - esprimiamo apprezzamento per la serietà dell'assessore Roberto Santangelo che ha voluto mantenere l'impegno preso con quella che è l'ossatura del sistema culturale nella regione. Il finanziamento regionale permetterà così di lavorare con più serenità alle stagioni e agli eventi programmati e non avrà ripercussioni nel meccanismo di finanziamento nazionale, Fnsv, che prevede specifica compartecipazione da parte degli enti llocali di riferimento.



