Elezioni Sulmona, Figorilli candidato sindaco del centrosinistra

"Anche un'elezione comunale può servire a indicare il mondo che vogliamo, a combattere un futuro governato dalla forza, dalla paura e dalla cattiveria, a battersi perché vincano giustizia e gentilezza. Per questo io vorrei una città che si apra all'ascolto, che consideri una ricchezza e non un pericolo chi cerca un posto nel mondo, che non proclami di essere la più bella da visitare, ma la più accogliente dove venire a discutere e a crescere". Con queste parole Angelo Figorilli, giornalista Rai, ha annunciato questa sera la sua candidatura a sindaco di Sulmona, città dove è nato 68 anni fa. Figorilli ha risposto sì alla chiamata arrivata dalla coalizione di centrosinistra che, dopo settimane di trattative, ha trovato la quadra.

Salgono a due le candidature per le elezioni comunali di primavera. A guidare il centrodestra sarà il candidato sindaco Luca Tirabassi. Resta da ufficializzare la posizione del terzo polo, pronto a scendere in campo con Nicola Di Ianni, e del gruppo che fa riferimento all'ex parlamentare Paola Pelino.

Il Comune di Sulmona è guidato attualmente dal commissario straordinario, Ernesta D'Alessio, che ha preso le redini della città dopo la caduta del sindaco Gianfranco Di Piero, determinata il 30 dicembre 2024 dalle dimissioni in blocco di nove consiglieri comunali.



