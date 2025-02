Alcol e droga alla guida, 5 patenti ritirate a Pescara

Cinque patenti ritirate e venti punti decurtati per guida sotto l'effetto di alcol e droga. E' il bilancio del servizio disposto nel fine settimana dalla Polizia di Stato di Pescara, con l'ausilio di un laboratorio mobile e la presenza di personale sanitario della Questura. Il controllo ha riguardato le principali aree della movida pescarese. Sono risultati i ventenni la fascia di età più sanzionata per la guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

In particolare, due ragazzi di 23 e 24 anni, residenti nel Pescarese, sono risultati positivi alla prova etilometrica con un tasso ben oltre il limite consentito, pari a, rispettivamente 1,15 g/l e 1.09 g /l; entrambi, sottoposti al successivo test salivare, per accertare la presenza di sostanze stupefacenti, sono risultati positivi all'assunzione di cannabinoidi. Tra i positivi anche una ragazza di 26 anni, alla quale è stata riscontrato un tasso alcolico pari a 0.82 g/l nonché la positività ai cannabinoidi. Il tasso alcolico più elevato è stato riscontrato a un ragazzo di 24 anni: è risultato positivo con un tasso di ben 1,35 g/l.

Inoltre, un'automobile non si è fermata all'alt della polizia; una volta inseguita e bloccata, la conducente, una 29enne, è risultata priva di patente, perché mai conseguita. E' scattata una sanzione da oltre 5mila euro, oltre al fermo del veicolo.



