A ExoLab Italia 5 milioni per sviluppare biotech in Abruzzo

Un finanziamento di 5 milioni di euro, per sviluppare il settore degli esosomi vegetali (messaggeri biologici naturali), è stato ottenuto da ExoLab Italia, startup biotech con sede a L'Aquila. L'investimento, sostenuto da importanti gruppi come dsm-firmenich Ventures, Cdp Venture Capital, Fondo Linfa e Maia Ventures, servirà a potenziare la produzione, espandere l'azienda all'estero e creare nuove opportunità di lavoro in Abruzzo.

Grazie a questo finanziamento, ExoLab Italia passerà da un laboratorio di ricerca di 300 metri quadri a una nuova struttura produttiva di oltre 1.000 nel capoluogo abruzzese. Una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per il biotech vegetale in Europa. Questa espansione rafforzerà il ruolo dell'Abruzzo come polo di innovazione tecnologica, dando impulso alla crescita economica della regione.

"Investire in Abruzzo significa valorizzare il territorio e creare opportunità - dichiara Gabriele Campi, Ceo di ExoLab Italia - Con questo passo, L'Aquila si conferma un polo d'eccellenza per la ricerca e la produzione di ingredienti biotech innovativi".

L'investimento avrà anche un impatto positivo sul mercato del lavoro locale. Nei prossimi tre anni, l'azienda prevede 20 nuove assunzioni, con un focus su figure altamente specializzate in ambito biotech, cosmetico e farmaceutico.

"Il nostro obiettivo - aggiunge Mariantonia Logozzi, Cto di ExoLab Italia - è fare di L'Aquila un hub biotech di rilevanza globale, creando al contempo nuove opportunità di lavoro per il territorio".

Fondata nel 2020, ExoLab Italia ha scelto L'Aquila come centro strategico per la propria crescita, sfruttando le competenze locali e il forte network accademico e industriale della regione.

Grazie a una tecnologia proprietaria, l'azienda è leader nello sviluppo di esosomi vegetali, vescicole bioattive derivate da frutta e verdura biologica italiana, con applicazioni nei settori cosmetico, farmaceutico e nutraceutico.



