Roccaraso, svanito effetto tiktoker, solo 24 bus nel weekend

I grandi numeri che si sono registrato lo scorso 26 gennaio non ci sono più: a Roccaraso, la cittadina dell'Alto Sangro che ha dovuto fare i conti con l'invasione del turismo campano, è svanito l'effetto dei tiktoker. Per il weekend sulla neve, nonostante il clima favorevole dell'ultima domenica di febbraio, si sono prenotati solo 24 bus turistici per la gita fuori porta nella località abruzzese: cinque mezzi sono arrivati in giornata mentre gli altri 19 sono attesi per domani.

Nonostante i dati più contenuti, non cambiano le misure adottate dai singoli Comuni d'accordo con il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, per limitare eventuali arrivi con un numero massimo di bus da autorizzare fino al prossimo 2 marzo. I bus dovranno accedere dalla strada marsicana 83, al confine tra Castel di Sangro e Rioniero Sannitico per arrivare sulla statale 17, all'altezza dell'Istituto alberghiero per lo scarico dei passeggeri per poi sostare nei pressi dello stadio di Castel di Sangro.

Lo scorso fine settimana erano stati 40 i bus autorizzati, nulla in confronto ai 250 di fine gennaio. Un'ondata che aveva mandato in tilt la viabilità e l'ordine pubblico. Grandi numeri invece si attendono domani sui 70 impianti del comprensorio sciistico dell'Alto Sangro dove già oggi si sono visti centinaia di visitatori.



