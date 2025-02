Museo MuDi diventa caso di studio all'università di Ferrara

Il museo diffuso 'MuDi', con le sue sedici stazioni tra cui la casa medievale che si candida ad essere la più piccola al mondo, e poi stalle, pagliai, cantine messi a disposizione dai pochi abitanti rimasti nel borgo a rischio spopolamento di Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi (L'Aquila), diventa caso di studio all'università di Ferrara.

Si intitola, infatti, "Valorizzare i territori nascosti puntando sul genius loci e l'autenticità: il caso MuDi" la masterclass che si terrà sabato primo marzo nell'aula magna del dipartimento di Economia e management dell'università di Ferrara. Relatore, su invito di Fulvio Fortezza, professore di Marketing e delegato dell'ateneo, sarà Fausto Di Giulio, l'abruzzese ideatore di MuDi.

Una lezione sulle peculiarità del territorio coinvolto nel progetto, sulle sfide iniziali, la genesi dell'idea, i risultati ottenuti e attesi, e, non da ultimo, il coinvolgimento della popolazione e delle amministrazioni locali nell'iniziativa.

Insieme a Di Giulio interverrà il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, per illustrare le strategie adottate dal suo comune per gestire il fenomeno dell'overtourism.

Ma non solo, il museo diffuso abruzzese e la sua 'filosofia' saranno al centro, giovedì 27 febbraio, del primo evento in Abruzzo della community internazionale Rex Emea, che si svolgerà al Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara: una tavola rotonda riservata a 18 imprenditori e manager provenienti da Abruzzo, Marche e Molise, dedicata all'innovazione delle aziende e delle organizzazioni, con particolare attenzione alla responsabilità sociale che le imprese e i leader hanno nel contribuire ad un mondo migliore.



