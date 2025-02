Rapina in gioielleria Avezzano a settembre 2024, un arresto

È stato arrestato uno dei presunti responsabili della rapina alla gioielleria Quaranta di via Trieste, ad Avezzano (L'Aquila), avvenuta il 23 settembre 2024. Si tratta di un 32enne, rintracciato a Salerno, già noto alle forze dell'ordine. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano sulla base dei "gravi indizi di colpevolezza" raccolti dai carabinieri del Nucleo Operativo di Avezzano. Stando alla ricostruzione dell'episodio due uomini entrarono nel negozio puntando una pistola al volto della commessa per costringerla ad aprire la cassaforte e il registratore di cassa, poi si impossessarono di gioielli per un valore di circa 70mila euro (allora si parlò di un bottino di circa 400mila euro), nonché di circa cinquemila euro in contanti. I due rapinatori fuggirono poi, per le strade del centro cittadino, a bordo di un'auto, guidata da un terzo complice, sulla quale erano state applicate targhe contraffatte.

Proseguono quindi le indagini per individuare gli altri due malviventi.



