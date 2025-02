D'Amario, 'F.re.e di Monaco di Baviera, successo per l'Abruzzo"

Trenta operatori esteri, giornalisti e tour operator hanno partecipato, all'interno del padiglione Enit nell'ambito della F.re.e di Monaco di Baviera, all'evento organizzato dalla Regione Abruzzo insieme alle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d'Italia. Il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega al Turismo, Daniele D'Amario, con la struttura regionale del Servizio di Promozione Turistica, ha presentato le bellezze dell'Abruzzo con video e degustazioni di vini e prodotti tipici.

"Tutto il padiglione Italia profumava d'Abruzzo, tra prodotti gastronomici e bottiglie di Montepulciano e Pecorino. Mentre raccontavo e illustravo il nostro territorio, scorrevano sul maxischermo le immagini del nostro Abruzzo. Ho riscontrato grandissima attenzione e partecipazione da parte degli operatori tedeschi, numerosi all'evento. L'Abruzzo sta divenendo sempre più una meta desiderata per i turisti tedeschi. La vacanza attiva, il turismo esperienziale e quello balneare, i viaggi culturali alla scoperta delle tradizioni nei nostri incantevoli paesini e la vacanza con il camper nei camping sulla costa o nei nostri parchi nazionali, attraggono sempre di più" ha osservato D'Amario.

"Molti degli operatori presenti oggi verranno in Abruzzo per partecipare ad appositi educational e press tour, al fine di intensificare questa rinnovata collaborazione. La Regione, presente in fiera in maniera unitaria grazie al protocollo d'intesa sottoscritto con le Camere di Commercio, ha accolto all'interno del suo stand sette operatori turistici, intervenuti per operazioni commerciali, vendita di pacchetti e promozione.

Questo è il Sistema Abruzzo, unito, coeso e vincente" ha dichiarato il sottosegretario.

Hanno preso parte alla fiera turistica F.re.e. Munich i seguenti: Pmc Abruzzo Innovatur, Abruzzo Travelling, Dmc Costa dei Trabocchi, Pineto Resort, Vivere l'Italia by Turismo e dintorni, Welcome AQ e Abruzzo Camping.



