Ue: Marsilio (Fdi/Ecr), spinta per le riforme

"I Conservatori europei sono ormai una forza politica che ha un suo ruolo importante all'interno delle istituzioni europee e anche al Comitato europeo delle Regioni lo certificano i ruoli di spicco che i nostri componenti andranno a ricoprire, come quello di presidente della Commissione (Nat nello specifico, che si occupa di agricoltura), ottenuto per la prima volta dal Gruppo insieme a due Vicepresidente di commissione". Così Marco Marsilio a margine dell'elezione a presidente del Comitato delle Regioni dell'ungherese Kata Tüttő per la prima metà del mandato. A succederle sarà Juan Manuel Moreno Bonilla (presidente dell'Andalucia).

"Abbiamo dato il benvenuto - aggiunge Marsilio da Bruxelles - ai due Presidenti per il prossimo mandato nella nostra riunione di gruppo. Abbiamo ascoltato le loro idee e i loro programmi e abbiamo presentato le nostre priorità politiche. Accogliamo con fiducia gli impegni che hanno preso di dialogare con tutti i gruppi politici per rappresentare al meglio gli amministratori regionali e locali, tessuto fondante dell'Europa".

Marsilio ha concluso affermando che "con il nuovo mandato del Comitato europeo delle Regioni inizia una nuova spinta per le riforme, una spinta che parte dai territori che vedrà i Conservatori europei protagonisti in tutta Europa".



