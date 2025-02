Risse e droga, questore Teramo sospende licenza bar per 7 giorni

Risse tra clienti e presenza di pregiudicati: per tali motivi il questore di Teramo, su proposta dei Carabinieri, ha sospeso la licenza per sette giorni a un bar di Campli (Teramo). Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede la facoltà, per l'Autorità Provinciale di P.S., di sospendere le licenze degli esercizi pubblici quando questi costituiscano "pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini" .In seguito a controlli eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Campli nel 2024 e nel febbraio 2025 è stato accertato che il bar era teatro di litigi e risse tra clienti; all'interno c'erano inoltre di avventori gravati da reati contro la persona e il patrimonio e in materia di droga, uno dei quali è stato sorpreso ad assumere cocaina. Sulla porta del pubblico esercizio è stato apposto il cartello con la dicitura "Chiuso per disposizione del questore".



