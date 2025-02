RFI, Vasto-San Salvo, stazione rinnovata e più accessibile

Taglio del nastro per la nuova stazione di Vasto San Salvo (Chieti), oggetto di un importante intervento di riqualificazione complessiva, effettuato da RFI (Gruppo FS Italiane), che ha interessato l'intero edificio, attraverso adeguamento sismico delle strutture, miglioramento dell'accessibilità e rifunzionalizzazione dei locali adibiti al pubblico. Oltre 11,5 milioni di euro l'investimento complessivo di RFI, dei quali circa 10 finanziati con fondi Pnrr.

Gli interventi per eliminare le barriere architettoniche hanno riguardato l'innalzamento dei marciapiedi a 55 cm dal piano del ferro - standard europeo di interoperatività - per facilitare salita e discesa dai treni e l'inserimento di percorsi tattili per ipovedenti. Tre ascensori consentiranno l'accesso al sottopassaggio per il collegamento in sicurezza fra i binari. Realizzate due nuove pensiline - a servizio dei marciapiedi 2 e 3 - ed effettuato il restyling della pensilina sul marciapiede 1; il sottopasso è stato oggetto di un intervento di riqualificazione.

Importante riqualificazione anche per la facciata esterna, rivestita per tutta la sua estensione avvolgendo allo stesso modo il fronte del fabbricato viaggiatori e la nuova pensilina; alla volumetria esistente si è sovrapposto un nuovo rivestimento che ha preso ispirazione, per l'andamento curvilineo e i colori scelti, dal contesto naturalistico del litorale marino verso il quale la stazione è rivolta. All'interno, gli spazi riservati ai viaggiatori sono stati riqualificati; nuovo anche tutto il sistema di illuminazione della stazione, con l'utilizzo di lampade e corpi illuminanti a led, a basso consumo e ad alta efficienza energetica. Inseriti anche nuovi arredi e sedute.

Obiettivo dell'intervento era restituire alla stazione il ruolo centrale in un'area ad alta vocazione turistica, caratterizzata da notevoli risorse naturalistiche. La stazione di Vasto-San Salvo è inserita nel Piano Integrato Stazioni che prevede la riqualificazione di oltre 600 stazioni su tutto il territorio nazionale.

Alla cerimonia sono intervenuti Francesco Menna ed Emanuela De Nicolis, sindaci rispettivamente di Vasto e di San Salvo e, per la Direzione Stazioni di RFI, il responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni, Antonello Martino, la responsabile Investimenti Stazioni Area Centro, Francesca Cerrone, e la responsabile Construction Management Area Centro-Nord, Chiara Minoli.

Presenti anche il questore di Chieti, Aurelio Montaruli, il comandante compartimentale Polfer Abruzzo, Michele De Tullio, e Vito Ortolano, responsabile Area Direzione Operativa Stazioni di RFI.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA