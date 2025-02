La chitarra di Stefano Tanzi omaggia Steve Swallow

C'è un Abruzzo che produce, suona e interpreta musica di qualità. E' quello dell'etichetta PlayCab che, coordinata da due eccellenti strumentisti come Emanuele Di Teodoro e Morgan Fascioli, va alla ricerca di nomi nuovi, ma già dal solido background professionale. Da questo fine settimana sarà disponibile sulle piattaforme musicali digitali il disco 'Wrong together' di Stefano Tanzi.

Il chitarrista teramano, già rodato da anni nell'ambito jazz romano, si presenta al pubblico con un progetto di altissimo livello dedicato a Steve Swallow, tra i primi a portare il basso elettrico nella musica afroamericana.

"Realizzare un disco su Steve Swallow - spiega Tanzi - è stato più di una scelta artistica: un bisogno, un'urgenza creativa. Tutto è nato in parallelo a un altro progetto, quello di un disco di composizioni originali. Mi trovavo immerso in un mare di idee e frammenti melodici, ma incapace di dar loro una forma compiuta. In questi momenti di stallo, l'unica soluzione è tornare ai fondamentali: studiare".

"Tuttavia - prosegue - per quanto leggessi libri di composizione, nulla sembrava darmi quella concretezza di cui avevo bisogno. E' stato durante questa ricerca che ho scoperto la filosofia compositiva di Steve Swallow: ho analizzato le sue opere, le ho suonate, trasformandole in un disco".

Il risultato è, dunque, 'Wrong together', un album con otto tracce (Bitter homes and gardens, She was Young, Falling grace, Ever after, Ladies in Mercedes, Peau douce, Better times, Wrong together) in cui Tanzi è affiancato da Fabio Colella alla batteria e da Emanuele Di Teodoro al basso. Il disco è stato registrato nello studio La Strada Recording di Enrico Furzi a Roma. Il mix e il mastering sono stati curati da Stefano Del Vecchio.

Tanzi ha studiato al Saint Louis College of Music di Roma.

Tra la primavera e l'estate 'Wrong together' sarà presentato in tour in Italia e in Europa. Tanzi, inoltre, è al lavoro su un libro con un innovativo metodo per la chitarra e un disco di brani originali, già a buon punto nella fase di composizione.





