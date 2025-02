'The Legend of Dire Straits', Alan Clark in concerto a Pescara

Nel cartellone musicale della società 'Luigi Barbara' due appuntamenti di rilievo. Domani il trio di Bruce Forman si esibirà sul palco del Kabala: la formazione guidata dal chitarrista statunitense è completata da Marco Marzola al contrabbasso e da Willie Jones III alla batteria. Il concerto si terrà a Pescara, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme, 58.

Venerdì 21 febbraio sul palco del Teatro Massimo si esibirà Alan Clark, lo storico pianista e tastierista dei Dire Straits.

Clark si esibirà in un concerto in piano solo, in cui ripercorre i brani registrati con i Dire Straits e con le tante grandi star della musica, con le quali ha collaborato nel corso degli anni come Bob Dylan, Eric Clapton, Bee Gees, Tina Turner, Sting e Rod Stewart. Un lavoro minimale ed elegante, un viaggio musicale semplice e regale, allo stesso tempo, sempre appassionato ed emozionante. Clark è uno dei protagonisti più importanti della scena musicale internazionale: è tastierista e direttore musicale con Tina Turner e, alla fine degli anni Ottanta, è stato uno dei membri della band di Eric Clapton, una vera e propria all-star band in cui erano presenti anche Steve Ferrone, Nathan East, Greg Phillingaines e Ray Cooper. Dall'inizio degli anni Novanta, dopo lo scioglimento dei Dire Straits, Alan Clark ha lavorato principalmente nel suo home-studio, producendo musica per film, serie televisive e documentari. In particolare, il tastierista ha coprodotto, suonato e scritto brani per i lavori recenti di Renato Zero.



