Locatelli, tra qualche mese testo legge su 'caregiver' in Cdm

"Sulla legge sui 'caregiver' stiamo lavorando perché credo che le persone che assistono, amano e curano non vogliano essere sostituite, ma accompagnate in questo percorso". Lo ha detto a Pescara il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo all'inaugurazione de "L'isola dei delfini di Noemi", un'area dedicata all'umanizzazione del reparto di Terapia Sub Intensiva Pediatrica nell'ospedale civile di Pescara, realizzata in collaborazione con l'associazione 'Ospedali Dipinti'. "Noi abbiamo lavorato un anno sulla definizione della cornice normativa per il riconoscimento dei caregiver, che ora è pronta.

Abbiamo annunciato in Consiglio dei Ministri a dicembre l'analisi del testo e confido che nei prossimi mesi arriverà un testo completo e concordato sul tavolo del Consiglio dei Ministri, in modo che poi possa iniziare l'iter parlamentare.

Sicuramente sarà un testo che, a partire dal caregiver familiare convivente prevalente, terrà conto però di tutte le figure che ruotano attorno alla persona che deve essere accudita".



