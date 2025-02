Colori e cura, rinnovata la Sub Intensiva Pediatrica di Pescara

Rinnovato il reparto di Terapia Sub Intensiva Pediatrica dell'ospedale di Pescara, con l'opera "L'Isola dei Delfini di Noemi", inaugurata oggi, nell'ambito del percorso finalizzato a prestare "attenzione nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie" e di umanizzazione delle cure, per offrire spazi in cui "l'assistenza sia accompagnata dalla bellezza, da un ambiente sereno e luminoso, a misura di bambino".

Stamani la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Presenti il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, il direttore Uoc Pediatria, Maurizio Aricò, il presidente dell'associazione "Progetto Noemi" Onlus, Andrea Sciarretta, e l'autore dell'opera, Silvio Irilli, di Ospedali Dipinti.

L'evento si pone in linea di continuità con quanto realizzato per l'Inaugurazione della Terapia Intensiva Pediatrica, nell'ottobre del 2023, sita all'interno dell'Uoc di Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del dolore, quando vennero presentati gli ambienti decorati con "L'isola dei colori di Noemi" da Silvio Irilli con il sostegno di Progetto Noemi.

"Per la cura e l'assistenza - ha detto il ministro - sono importanti i luoghi e la loro umanizzazione. So che qui all'ospedale di Pescara è stato fatto un lavoro eccellente.

Bisogna umanizzare i modi, i gesti, le parole e va data la possibilità alle persone, in particolare ai bambini, anche quando hanno una situazione molto complessa dal punto di vista clinico e sanitario, di esprimersi, di poter partire dai loro desideri e di tenere conto che contano, al pari delle cure e delle medicine, anche gli affetti, le relazioni, la dimensione sociale e la possibilità di avere un sorriso e svagarsi quando si è in una situazione cronico-degenerativa molto grave".

"Ringraziamo di cuore tutti i sostenitori che, attraverso le proprie donazioni, hanno reso possibile la realizzazione di un'opera meravigliosa", ha detto Andrea Sciarretta, papà di Noemi e fondatore dell'associazione.



