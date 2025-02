Sci di Fondo, a Passo Godi i Campionati italiani Under 16

Dal 20 al 23 febbraio sono in programma i Campionati Italiani di Sci di Fondo riservati alla categoria Under 16 sulla neve di Passo Godi, coinvolti i comuni di Barrea, Civitella Alfedena, Scanno e Villetta Barrea: l'organizzazione dell'evento della Federazione Italiana Sport Invernali è curata dallo Sci Club Barrea. Arriveranno da tutta Italia, per l'assegnazione dei titoli italiani Allievi, circa 350 partecipanti.

Giovedì 20 arrivo delle delegazioni e consegna dei pettorali, venerdì al via le competizioni sprint - Tecnica Classica 1.2 km. Sabato 22 febbraio: la mattina gara individuale Tecnica Libera (femminile 5 km e maschile 7.5 km); il pomeriggio sfilata delle rappresentative e premiazione delle gare a Barrea.

Domenica 23 chiusura, con la mattinata interamente dedicata alle staffette Tecnica Classica: femminile 3x4 km, maschile 3x5 km.





