Raccontare i territori, ecco concorso nazionale 'Premio Novelle'

Un premio per celebrare il territorio attraverso la letteratura. Nasce il "Premio Novelle", concorso letterario nazionale promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dal Festival di Libri e Altrecose (FLA), nell'ambito del progetto "Le novelle della Nuova Pescara". L'iniziativa, che mira a raccontare paesaggi, culture e identità italiane, è realizzata con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e si inserisce in un più ampio percorso di costruzione dell'identità culturale della futura Nuova Pescara, città che nascerà nel 2027 frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Il premio è aperto ad autori e autrici residenti in Italia che abbiano pubblicato racconti o raccolte di racconti in lingua italiana tra il 2022 e il 2024. Il tema scelto è il "territorio", inteso come esplorazione narrativa delle realtà locali, tra memoria collettiva e storie contemporanee. Le opere potranno essere inviate in formato digitale entro il 16 marzo 2025 all'indirizzo contest@pescarafestival.it.

Una giuria di esperti selezionerà tre finalisti, che verranno presentati durante il FLA, Festival di Libri e Altrecose, in occasione della Giornata Mondiale del Libro 2025. Il premio è doppio: uno da parte della giuria, presieduta da Antonio Pascale, e uno popolare, decretato dai partecipanti alla rete civica "Pescara Legge", dalla Consulta comunale "Cultura e Turismo" e dagli studenti delle scuole superiori. Ai vincitori saranno assegnati due buoni acquisto libri da 800 euro ciascuno, che saranno ritirati durante la cerimonia di premiazione.





