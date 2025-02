Le stelle del tango argentino a Pescara, masterclass e workshop

Due stelle del tango argentino, Pablo Veron, definito 'i piedi di Dio', e il pianista Fabrizio Mocata, saranno a Pescara per una full immersion di musica, danza e alta formazione in un evento, in programma il 29 e il 30 marzo prossimi, prodotto da 'Avalon progetto tango', 'i Luoghi dell'Anima' e 'cu_i comunicazione umanistica integrata' in collaborazione con il Gruppo Fabbrini Pianoforti e la Gotan Academy di Alessandro Parascandalo.

Sabato 29, dalle 16.30 alle 19.30, alta formazione di Musicalità con Pablo Veron e Fabrizio Mocata (pianoforte), in collaborazione con Zuleika Fusco e Mariano Navone (bandoneon, clarinetto), masterclass aperta ai ballerini che vogliono approfondire le possibilità interpretative e gli autori noti del tango. La classe è aperta anche a un numero chiuso di musicisti e appassionati che potranno partecipare in qualità di auditori.

Dalle ore 20.30, milonga con selezione musicale a cura di Mariano Navone ed esecuzione dal vivo di Fabrizio Mocata al pianoforte e Mariano Navone al bandoneon.

Domenica 30 marzo, dalle 11.30 brunch tanguero, con selezione musicale a cura di Mariano Navone e, dalle 16.00 alle 19.00, stage di tango con Pablo Veron e Zuleika Fusco. Con più di trentacinque anni di esperienza nel Tango, Veron propone un workshop che comprende la comprensione della postura e della mobilità, la comunicazione di coppia e la flessibilità dell'abbraccio, le dinamiche e le possibilità di improvvisazione.

Le attività si svolgeranno nella Casa de Tango de i Luoghi dell'Anima in via di sotto 120/8 Pescara. Per informazioni chiamare il 338 8008599.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA