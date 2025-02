'Forest', il jazz che sa di Abruzzo con Di Marcodiberardino

E' in uscita il 27 febbraio l'EP 'Forest', debutto discografico di Andrea Di Marcoberardino con la sua Sfly Jazz Orchestra: un lavoro profondamente connesso con le bellezze naturali dell'Abruzzo.

Nato e cresciuto a Villamagna (Chieti), Di Marcoberardino ha scelto Pescara per la sua formazione, dove si è diplomato in batteria e percussioni jazz al Conservatorio, per poi specializzarsi al Saint Louis College di Roma in colonne sonore.

Nel suo primo EP esprime la sua visione della natura, in profonda connessione con il territorio abruzzese che lo ha formato. "Ho deciso di raccontare e vivere il mio territorio - spiega. Il legame che mi unisce ad esso è profondo e indissolubile. E' qui che ho vissuto esperienze che hanno contribuito alla mia crescita, sia come uomo che come artista, immergendomi in ogni angolo di questa terra che mi ha formato.

Considerando che l'Abruzzo è una terra ricca di sfumature ambientali, per me rappresenta il luogo ideale per esprimere ciò che sento dentro".

L'EP, composto, arrangiato e diretto dallo stesso Di Marcoberardino, è una suite di cinque brani per orchestra jazz (la Sfly Jazz Orchestra), composta da circa 20 musicisti, tra cui strumenti tradizionali come la zampogna e la ciaramella. Una voce che canta in dialetto abruzzese racconta la storia che unisce tutti i brani, dando forma a un'opera che fonde il jazz contemporaneo della big band con le tradizioni abruzzesi. Il tutto è attraversato da temi di amicizia, passione e amore per il proprio territorio. L'attività artistica di Andrea Di Marcoberardino unisce una passione costante per la composizione, che si sviluppa attraverso esperienze orchestrali, bandistiche e l'insegnamento, con una curiosità continua nell'apprendimento. Ha collaborato come arrangiatore con il Maestro Angelo Valori e con numerosi artisti, tra cui Malika Ayane, Avion Travel, Dee Dee Bridgewater, Alessandro Preziosi e Peppe Millanta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA