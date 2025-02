Carceri: D'Incecco e Mannetti (Lega) scrivono a Garante detenuti

Una lettera al Garante dei detenuti dell'Abruzzo, Monia Scalera, per chiedere di andare insieme a visitare le carceri abruzzesi, a cominciare da quello di Pescara, dove ieri mattina un detenuto si è tolto la vita e subito dopo è scoppiata una rivolta durante la quale è stato appiccato un incendio. Ciò per comprendere meglio le problematiche che affrontano tutti coloro che vivono quotidianamente quelle realtà e, quindi, intervenire. A scriverla sono gli esponenti della Lega nel Consiglio regionale d'Abruzzo Vincenzo D'Incecco e Carla Mannetti.

"Le notizie che arrivano negli ultimi giorni dalle carceri abruzzesi - sottolineano - destano non poche preoccupazioni, tra aggressioni agli agenti della polizia penitenziaria, gesti autolesionistici dei detenuti, proteste varie, suicidi. L'ultimo eclatante episodio, lunedì, nella casa circondariale di San Donato a Pescara. Alla luce di questa situazione e per comprendere difficoltà e problematiche, abbiamo chiesto all'avvocato Scalera di accompagnarci a visitare le nostre carceri, a iniziare proprio da quella del capoluogo adriatico.

In questo modo potremo valutare lo stato delle strutture, dei luoghi di lavoro e di detenzione per poi riportare le esperienze maturate ai nostri rappresentanti nazionali".

"Considerata la gravità dei fatti - proseguono i consiglieri regionali - stiamo seguendo con attenzione l'attuazione dei provvedimenti di recente approvati dal governo. Misure volute proprio dalla Lega e contenute in un disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, approvato dalla Camera in via definitiva il 7 agosto 2024. Fra le altre cose, prevedono l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di dirigenti e medici penitenziari; la semplificazione del procedimento per la concessione della liberazione anticipata; l'istituzione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; l'aumento del numero di colloqui telefonici consentiti ai detenuti".



