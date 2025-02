Sindaco L'Aquila, altro che blitz Pd,eravamo pronti al confronto

Un pulmino grigio ha raggiunto in mattinata piazza Palazzo, sede del Comune dell'Aquila: era il mezzo designato dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, per accompagnare i parlamentari del Pd nel sopralluogo alle scuole secondo quanto indicato in un invito che è stato, invece, declinato dalla delegazione Dem, guidata dalla segretaria Elly Schlein.

Il primo cittadino ha ribadito di aver "formulato istituzionalmente un invito al confronto, sia a livello di consiglio comunale, sia per iscritto alla delegazione del Partito democratico capitanata dalla segretaria Schlein".

"Credo - ha aggiunto - che sarebbe stata una cortesia istituzionale rispondere perché quando si va in un luogo si parla in genere con il sindaco di quel luogo. Noi siamo disponibili a mostrare tutte le carte e a far vedere i cantieri.

La storia degli ultimi otto anni, vede un'amministrazione trasparente, aperta, cristallina".

"L'amministrazione di centrodestra - ha detto ancora - lavora con trasparenza e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: interventi concreti, fondi ottenuti e progetti realizzati.

Eppure, chi oggi viene a dare lezioni ha ignorato l'invito al confronto con i dati ufficiali e ha preferito una passerella politica, evitando accuratamente di parlare delle responsabilità di chi, in passato, ha lasciato in eredità criticità e ritardi.

Nessuno, peraltro, è andato a fare sopralluoghi in altre città, magari amministrate dal centrosinistra, per misurare altrove gli indici di vulnerabilità sismica".



